CHP, İYİ Parti ve HDP görüşmeleri kilitliyor

TBMM Genel Kurulu'nda infaz düzenlemesinin görüşmeleri devam ediyor. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Genel Kurul çalışmalarını sabote ederek yasanın geçmesine direnmesini rağmen AK Parti ve MHP'li vekiller koronavirüs önlemleri altında çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü görüşmelerde 70 maddenin sadece 10 maddesi görüşülebildi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin infaz yasasına ilişkin eleştirilerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç, "Bu teklifte 'adalet yok.' deniyor. Tabii ki kapsam dışı tutulan terör suçları bakımından eğer bunun kapsam dışı tutulmasından rahatsız oluyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti ve diğer toplumsal hassasiyeti gözeterek hazırladığımız istisnalar bakımından eğer 'adalet yok' diyorsanız onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç: Toplumsal hassasiyet açısından bazı suçların cezalarında da artışlar yapıldı. Bunlardan kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi durumunda ceza bir kat daha artırılacak. Örgüt suçunun cezası artırılıyor, burada alt sınır 1 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Tefecilik suçunun cezası artırılıyor. Kadına şiddet, cinsel istismar, çocuk istismarı, bunlar AK Parti'nin kırmızı çizgileridir. Bu suçların cezalarını dünyada en yüksek veren ülke Türkiye. Avrupa hukukuna bir bakın, orada çocuk istismarında 18 yıllık üst sınır, bizde alt sınır. Bunu yapan bu Meclis, öncülüğünü yapan da AK Parti'dir. O nedenle bu konular üzerinden sosyal medyada yalan beyanlarla bizi karalamaya yeltenmeyin. ANKARA