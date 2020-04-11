Eczanelerden ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı ile eczane ücretsiz maske için telefona mesaj ne zaman gelecek?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgınına ilişkin önlem ve tedbirler sıkı şekilde alınmaya devam edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da Bilim Kurulu toplantıları sonrasında kamuoyuna güncel bilgileri sunmayı da sürdürüyor. Bakan Koca tarafından bugün yapılan açıklamaya göre e-devlet kapısı üzerinde başvurularak e-PTT AVM aracılığyla dağıtılan ücretsiz maskelere ek olarak, eczanelerden SMS kodu yoluyla ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Bu gelişmenin ardından eczanelerden ücretsiz maske için SMS kodu nasıl alınır merak ederek telefonlara ne zaman mesaj geleceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE İÇİN SMS KODU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda eczanelerden ücretsiz maske dağıtılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

"Eczanelerle ilgili uygulama bildiğiniz gibi şöyle, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne zaten sokağa çıkmama uygulaması yapıldığı için 20 - 65 yaş arasında yer alan vatandaşlarımıza bu maskeleri dağıtmayı planlıyoruz. Bunlarda da özellikle Ankara ve İstanbul'dan başlayarak ilk 31 ilimizi önemsiyoruz. ve her kişiye eczanelerde yığılmalar olmasın diye bir kod gönderiyoruz. O kodla vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde maskesini alacak. İlaç takip sistemimizde de takibini yaparak kime maskenin verilip verilmediğini, şuanda kaç maskenin dağıtıldığını biz çok rahat söyleyebiliriz. Bunu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şuan 50-65 ile başlandı ve önümüzdeki saatler itibariyle arkadaşlarımız bunu bir plan dahilinde mesaj göndererek sağlamış oluyor. Bu bir düzen içerisinde gidiyor. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız cep telefonuna mesaj ve kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. Kod geldiğinde de o kodla birlikte herhangi bir eczaneye giderek ücretsiz maskesini alabilir..."

İşte diğer tüm detaylar...