Erdoğan, başsağlığı mesajı gönderdi

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Sedat Hazar, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Alaattin Yıldız ve Ahmet Erboğa'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Hafta başında Kulp ilçesinde yaşanan saldırıda, terör örgütünün döşediği mayın infilak ettirilmiş, odun toplamaya giden 5 sivil şehit olmuştu.