İstanbul’da koruyucu maske operasyonu!

Kovid-19 tedbirleri ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla ilgili açıklama yapıldı.

3 BİN 500 MASKE, 25 BİN DİKİLMEMİŞ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.30 sularında Bahçelievler İlçesi Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı ihbarı gelince harekete geçti. Emniyet mensupları, görevlileri belirtilen adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 3 bin 500 adet satışa hazır halde maske, 25 bin tane lastikleri dikilmemiş maske, bin tane adet dikime hazır maske bezi ele geçirildi.





İşyeri sahibine, "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız işyeri Bahçelievler İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

TOPLAM BİN 965 TANE KORUYUCU TULUM YAKALANDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bu çalışma kapsamında ilçenin Hasanpaşa ve Necip Fazıl Mahallelerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, ruhsatsız, sağlıksız ve hijyenik olmayan koruyucu tulum üretimi yaptığı tespit edilen iki işyerine yapılan denetimlerde bin 965 tane koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen bir işyerine Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.