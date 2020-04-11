Kaçak maske üretilen atölyelere baskın

İstanbul Polisi, koronavirüs salgınını fırsat bilen ve satarak piyasaya sürmek için kaçak sağlık maskesi imal eden sahtekârlara operasyonlarını sürdürdü. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, Ümraniye Altınşehir Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde tekstil atölyesi olarak faaliyet yürütülen ve izinsiz şekilde kaçak sağlık maskesi imal edilen 4 adrese peş peşe baskın düzenlendi. Söz konusu adreslerde satışa hazır hale getirilmiş 26 bin 250 kaçak sağlık maskesi ele geçirildi. 4 iş yerinin sahibine idari para cezası kesildi. İşyenleri zabıta ekiplerince mühürlendi. El konular kaçak maskeler imha edildi.