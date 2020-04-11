Karşı olmalarının sebebini biliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İnfaz görüşmelerinin sürdüğü süreçte, Diyarbakır Kulp'ta yaşanan terör eyleminin tesadüf olmadığını açıkladı. Hafta başında örgütün döşediği bomba ile 5 sivilin katledildiğini hatırlatan Yalçın, saldırının HDP'ye kırsaldan destek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Yalçın "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının hamisi, teröristlerin hadimi hâline gelmesi; şu badireli dönemde; PKK'nın Diyarbakır Kulp'ta sivillere yönelik alçakça saldırısında 5 masum vatandaşımızın katledilmesi, bölücü örgütün Meclisteki siyasi kanadına kırsaldan destek amacı taşımaktadır" dedi. Yalçın yazılı açıklamada "Aynı zamanda 'Ben varım' demek için düzenlenen bu hain eylemin, 'Bizi de infaz indirimi kapsamına almazsanız, sivil hedeflere saldırmayı sürdürürüz' mesajı taşıdığı açıktır" dedi. ANKARACHP, İYİ Parti ve HDP görüşmelerde sosyal mesafeyi de hiçe sayıyor. Bundan CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök de rahatsız oldu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerini yöneten Gök, "Kimsenin kimseye görünmeyen bir düşmanı bulaştırma riskiyle karşı karşıya bırakma hakkı yoktur. Bu konuda dikkatli olacağız. Burada dün yaşanan kimi tartışmaların medyada, 'Milletvekilleri sosyal mesafeye uym

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