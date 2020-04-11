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MHP'den 'nin sağlık durumu ile ilgili açıklaması!

haberi... MHP Genel Başkanı 'nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin paylaşımlara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yanıt verdi. Yalçın, sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili hiçbir sorun yoktur. Hatta Genel Başkanımızın sağlık durumu eskiye nazaran çok daha iyidir. Sosyal medyada Genel Başkanımızın sağlık durumu ile ilgili tezviratların kaynağını biliyoruz. Kendisi Genel Merkez binamızdaki ofisinde gelişmeleri takip ediyor. Bugün de kendisi ile görüştüm." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 17:31 ABONE OL
MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili Twitter'da birçok paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda, MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olmadığı öne sürüldü. İddiaları çok daha ileri götürenler de oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın haberleri çıkaranlara sert tepki gösterdi. Sabah'a konuşan Yalçın, "Sosyal medyada Genel Başkanımızın sağlık durumu ile ilgili tezviratların kaynağını biliyoruz. Sayın Bahçeli, Genel Merkez binamızda gelişmeleri takip ediyor. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir sorun bulunmuyor. Hatta Genel Başkanın sağlık durumu eskiye nazaran çok daha iyi." dedi.

"SAĞLIK DURUMU ESKİYE NAZARAN ÇOK DAHA İYİ"

Sosyal medyadaki haberlerle ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada dönen tezviratların kaynağını çok iyi biliyoruz, Türk Milleti de biliyor. Genel Başkanımızın sağlık durumu eskisinden çok çok daha iyi. Kendisi MHP parti genel merkezinde gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün de görüştük. Parti yetkilileri ile de iletişim halinde. Sağlık durumu ile ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Hatta eskiye nazaran çok çok daha iyi.

SOSYAL MEDYADA ASILSIZ PAYLAŞIMLAR DOLAŞIYORDU

Twitter'da sabahın erken saatlerinden itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin asılsız iddialar dolaşıyordu. İddiaların yayılması ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sabah.com.tr'ye açıklamada bulunarak, paylaşımları net bir dille yalanladı.

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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması!
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