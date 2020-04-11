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MHP'den son dakika "Sokağa çıkma yasağı" açıklaması!

Genel Başkan Yardımcısı , sosyal medyada MHP Genel Başkanı 'nin sağlık durumu ve sokağa çıkma yasağı hakkında fitne çıkarmaya yönelik spekülasyonlar bulunduğuna dikkat çekerek "Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 07:00 ABONE OL
MHP'den son dakika Sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem sokağa çıkma yasağı hem de Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada oluşturulan spekülasyonlara sert tepki geldi.

Semih Yalçın'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu dolayısıyla oluşması muhtemel sosyal mesafe ihlallerinin yol açabileceği korona virüs yayılımını engellemek üzere alınan ve bu gece yarısından itibaren iki gün geçerli olacak sokağa çıkma yasağı kararı, yerinde ve uygundur.

Lideriyle, MYK üyeleriyle, milletvekilleriyle, teşkilatları ve mensuplarıyla milletimizin emrinde olan MHP; sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir.

"BÜTÜN TEŞKILAT UYARILMIŞTIR"

Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve korona virüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta an itibariyle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır

Sokağa çıkma yasağı üzerinden gerek liderimiz ve partimiz, gerekse teşkilatlarımız hakkında sosyal medyada döndürülmeye çalışılan fitne fırıldaklarıyla karalama kampanyalarına milletimizin itibar etmeyeceğine eminiz.

Milletimizin bu badireden daha da güçlenerek çıkacağına ve aydınlık günlerin uzakta olmadığına, davamıza inandığımız gibi inanıyor; "Lütfen biraz daha sabır!" diyoruz."

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MHP'den son dakika "Sokağa çıkma yasağı" açıklaması!
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