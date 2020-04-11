Sağlık ordumuza güvenin

Koronavirüs Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı ve son gelişmeler ile yeni tedbirleri değerlendirdi. Bakan Koca toplantının ardından basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evdeki izolasyonun son derece önemli olduğunu vurgulayan Koca önümüzdeki 1-2 haftaya dikkat çekti. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:Türkiye'de 1 milyon 61 bin 65 sağlık personeli var. Bu orduya güvenin. Yoğun bakım ünitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Türkiye en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. 31 Aralık'tan itibaren sözün bilim insanlarına bırakılacağı sağlık sorunu olarak ele alınmıştır. Bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor. Bugüne denk onların sayesinde 2 bin 423 hastamız taburcu edildi. Sağlık hizmetlerinde bu denli hızlı iyileşmenin bir örneği yoktur.Tarama ve test sayısını arttırdığımız bu dönemde vaka sayısının artması normal. Evdeki izolasyon son derece önemli. İzolasyonu, teması ve sosyal mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki 1-2 haftanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum.Dışarıda kimin virüsü taşıyıp taşımadığını bilemeyiz. Virüsü herhangi biri taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Genç arkadaşlar sizde belirti olmaması yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Toplum içinde tanısı konmamış hastalar olabileceğini unutmayın. Virüsün dünyada birçok lidere bulaştığını aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir. Tedbirli olun.Eğer bu mücadelede duruma daha ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Sayıların nerelere varabileceği tüm dünya üzerinde gözler önündeyken bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmek gerekir. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız.Artık nisan ayındayız. Güneşin, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Hastalığı kontrol altına aldığımız anda ise özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bunun için en büyük dileğimiz evde olmanız.Saygıdeğer vekillerimiz sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için uzak kaldı. Yüce meclisimiz bu yasayla beklediğimiz adımı atmış durumda.Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler.Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.Pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan başhekimin yetkisi ile tavandan maaş alacak.Şu anda yoğun bakım oranı yüzde 59.5. Normal yatakların doluluk oranı yüzde 50.2. Türkiye'deki oran ise yüzde 36.Yoğun bakım süreci diğer ülkelere göre düşmeye başladı. Entübe hastalarının sayısı giderek azalmaya başladığı artış hızının azalmaya başladığı doğru bir bilgi. İstanbul gibi bir yerde iki kat üç kat artışlar beklersiniz. Fakat böyle artışlar görmememiz bizim için önemli.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs güncel tablosunu da açıkladı: "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Günlük test sayısı 30 bin 864. Bugünkü (dünkü) vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü (dünkü) iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 423 oldu."

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ