Sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.



CEZA UYGULANDI

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, yasağı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak anonslar yaptı. İhlal tespit edildiğindeyse ekipler bölgeye yönlendirildi.



