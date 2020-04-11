Son dakika: Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bugün yeni bir gelişme var...

Son dakika haberi... Bakan Koca'dan flaş açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Bakan Koca açıkladı: "Yoğun bakımdaki toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" | Video

11 Nisan 2020 TARİHİNE AİT CORONAVİRÜS RAKAMLAR ŞU ŞEKİLDE;

Test sayısı: 33.170

Vaka sayısı: 5138

Vefat eden hasta sayısı: 95

İyileşen hasta sayısı: 542

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