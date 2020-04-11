Son dakika | CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'dan büyük provokasyon! Halk ekmek yalanı çabuk söndü

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın büyük yalana imza attı.

CHP PM ÜYESİ VE İSYON AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜNAYDIN'DAN BÜYÜK PROVOKASYON

Gökhan Günaydın, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Arnavutköy merkez/Gaziosmanpaşa meydan büfelerine ekmek indirmesine, Sultangazi/Cebeci ve Çatalca büfelerinde ekmek satılmasına izin verilmediğini iddia etti.

Günaydın, "Ekmek satılmasına polis müdahale ediyor/izin vermiyor. Pes demek yetmiyor.. Bu engelleri aşıp, ekmeğe, sağlığa ve özgürlüğe hep beraber ulaşacağız" iddiasında bulundu.

CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın'dan büyük provokasyon! | Video

BÜFE SAHİBİ: "EKMEK SATIŞI YAPIYORUZ. SATIŞ İZNİMİZ VAR"

Satışı engellendiği iddia edilen Halk Ekmek büfe sahibi; Gökhan Günaydın'ın iddialarını yalanladı, satış yaptıklarını, polisin satış yapmalarını engellediği iddialarının gerçeğe aykırı olduğunu belirterek, "Kesinlikle öyle birşey yok. Satış iznimiz var" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN, GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDEN SORUMLU

CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, yönetim kurulu başkanı olduğu İSYON Gürpınar Su Ürünleri Hali'nden sorumlu..

Avrupa'nın en büyük ve modern su ürünleri hali olarak bilinen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İSYON tarafından işletmeciliği yapılan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde koronavirüs önlemlerine uyulmadığına yönelik görüntüler ortaya çıkmıştı.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın

GÜNAYDIN, HALDE ÇALIŞAN 3 BİN 500 KİŞİ VE VATANDAŞLAR MASKE DAĞITMIYOR!

Görüntülerde; 3 bin 500 kişinin çalıştığı Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maske kullanmadığı açıkça görülüyor. Çalışanların yakın sosyal mesafe kuralına uymaması, vatandaşların da maske takmaması dikkat çekiyor.

Gökhan Günaydın'ın; sorumlu olduğu Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde coronavirüs önlemleri alması, halde çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına maske dahi vermemesi dikkat çekiyor.

CHP PM ÜYESİ GÜNAYDIN, ANKARA'DAN İSTANBUL'DAKİ ŞİRKETİ YÖNETİYOR!

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Birinci derece imza yetkisine sahip olan Günaydın, başkanlığa devam ediyor.

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin 8 Kasım 2019 tarihli son yönetim kurulu kararı, 25 Ekim 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak resmileşti.

GÖKHAN GÜNAYDIN, İSYON YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Söz konusu yönetim kurulu kararında, 27 Ağustos 2019 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Mahir Polat'ın görevinin sona erdiği, yerine Gökhan Günaydın getirildiği belirtildi. Gökhan Günaydın ile ilgili olarak yönetim kurulu kararında şöyle denildi: "Ankara/Gölbaşı adresinde ikamet eden, Gökhan Günaydın, (…) (Yönetim Kurulu Başkanı/1.Derece imza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (Mustafa Bolat, Sabri Çakıroğlu)'den herhangi birisiyle müştereken temsile yetkilidir."