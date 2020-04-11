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! İçişleri Bakanlığından açıklaması: 2 bin 756 kişiye adli işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığından 31 ildeki ile ilgili açıklaması geldi. Bakanlık, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir." dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 16:14 ABONE OL
Son dakika! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: 2 bin 756 kişiye adli işlem gerçekleştirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde dün gece saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup yarın gece saat 24.00'a kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Söz konusu yasak kapsamında 31 ilimizdeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanmaktadır.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

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KARARA UYMAYANLARA ADLİ İŞLEM

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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