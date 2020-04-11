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haberi: İllere göre vaka sayısı 10 Nisan 2020: Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu

Tüm dünyada etkini gösteren corona virüs yüzünden ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Türkiye'de 10 Nisan illere göre corona vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Corona virüs hakkında gelişmeleri peş peşe geliyor. Dün akşamki Bilim Kurulu Toplantısının ardından hafta sonunu kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Aralarında İstanbul, Ankara, Balıkesir, Konya, Bursa, İzmir, Sakarya, Malatya, Ordu gibi şehirlerin de olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan ile 12 Nisan arasında sokağa çıkmak yasaklandı! Bu noktada milyonlarca vatandaş; İstanbul, Ankara, İzmir 10 Nisan illere göre vaka sayısını araştırıyor. Günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 10:23 ABONE OL
Son dakika haberi: İllere göre vaka sayısı 10 Nisan 2020: Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu

Türkiye günlük corona virüs tablosuna göre 10 Nisan'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 98 oldu. 30.864 test yapıldı ve 4.747 kişide virüs tespit edildi. Toplamda ise 307.210 test yapıldı, toplam vaka sayısı 47.029 olarak ifade edildi. 11 Mart'tan bu yana ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1.006 oldu. 10 Nisan illere göre vaka sayısı belli oldu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşamki basın toplantısında da bazı şehirlerdeki vaka analiz tablosunu gösterdi. bilgilerine göre yine en fazla corona vaka ve ölüm sayısı İstanbul ve İzmir'de!

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI 10 NİSAN! TÜRKİYE CORONA VİRÜS HARİTASI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, TRABZON)

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA; BASIN MENSUPLARININ 'VAKA SAYILARININ YÜKSEK OLDUĞU İLLER NERESİ' SORUSUNA; 'ELİMİZDEKİ TABLOLARDAN DA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, BURSA VE TRABZON'DA VAKA SAYILARI YÜKSEK' CEVABINI VERDİ.

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Son dakika haberi: İllere göre vaka sayısı 10 Nisan 2020: Türkiye günlük corona virüsü haritası ile il il vaka dağılımı tablosu
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