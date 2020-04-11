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Son dakika haberi: Mardin'de 'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon

Mardin'den gelen son dakika haberine göre teröristlere operasyon yapıldı. Mardin'de Jandarma, ve tarafından 'den Türkiye'ye sızarak bombalı saldırı yapmayı planlayan 5 teröriste yönelik operasyon düzenlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 23:17 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 23:48 ABONE OL
Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon
Jandarma, MİT ve TSK tarafından yürütülen takip sonucu tespit edilen 5 terörist, ellerindeki malzemeleri atarak kaçtı - Bölgede yapılan aramada, 15 kilogram plastik patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi Aşağı Salkım mezrasında Karatepe Piyade Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan bölgede yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan teröristler jandarma, MİT ve TSK'nin müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi.

BİRÇOK PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Karakol personelince müdahale edilmesi üzerine 5 terörist, ellerinde bulunan malzemeleri atarak kaçtı. Bölgede yapılan aramada, sırt çantası ve naylon poşette 2 ayakkabı, 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 9200 Suriye lirası, 4 sim kart, 9 pil, 3 el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, 6 elektrikli fünye, 3 paket sigara, deri mont ve termal sırt çantası ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelede kapsamında yürütülen faaliyetler devam ediyor.

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Son dakika haberi: Mardin'de Suriye'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon
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