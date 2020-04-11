Teröristbaşının posterinin yerine dev Türk Bayrağı

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

Zeytin Dalı Harekâtı'nda Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) hedef alıp yerle bir ettiği Darmık Dağı'ndaki PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin yerine 600 metrelik bir Türk bayrağı yapıldı. İki yıldır toprak halinde duran yere, Afrin'de görev yapan bir komutan, Türk bayrağı resmedilmesini emretti. Komutan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a da ulaştı, boya ve malzeme yardımı aldı. Malzemeler Hatay üzerinden Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırıldı. 45 günlük bir çalışmayla Darmık Dağı'na uzaydan bile görünebilen 600 metrelik bir Türk bayrağı resmedildi.