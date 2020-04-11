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Teröristbaşının posterinin yerine dev

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 ABONE OL
Teröristbaşının posterinin yerine dev Türk Bayrağı
Zeytin Dalı Harekâtı'nda Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) hedef alıp yerle bir ettiği Darmık Dağı'ndaki PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin yerine 600 metrelik bir Türk bayrağı yapıldı. İki yıldır toprak halinde duran yere, Afrin'de görev yapan bir komutan, Türk bayrağı resmedilmesini emretti. Komutan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a da ulaştı, boya ve malzeme yardımı aldı. Malzemeler Hatay üzerinden Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırıldı. 45 günlük bir çalışmayla Darmık Dağı'na uzaydan bile görünebilen 600 metrelik bir Türk bayrağı resmedildi.
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Teröristbaşının posterinin yerine dev Türk Bayrağı
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