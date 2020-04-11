Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Trafik kavgasına karışanlara adli işlem başlatıldı

Trafik kavgasına karışanlara başlatıldı

 Bayrampaşa’da trafik kazasından kaynaklanan kavganın sokağa çıkma yasağıyla ilgili olmadığı ortaya çıkarken Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karışanları belirledi. Kimmlikleri tespit edilen şahıslara 1593 sayılı ’nun 282. Maddesi gereğince idari işlem ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan başlatıldığı belirtildi.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 13:41 ABONE OL
Trafik kavgasına karışanlara adli işlem başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaşandığı söylenen Bayrampaşa'daki kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ihbar üzerine kavganın yaşandığı olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren fırın önünde kavga eden şahısların bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi eköek yüzünden değil yaşanan bir trafik kazası sebebiyle birbirlerine girdikleri kaydedildi.

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı öncesi gündem olan o görüntülerin algı operasyonu olduğu ortaya çıktı | Video

TRAFİK KAZANSINDAN SONRA KAVGA ÇIKTI

Olay yerine giden İlçe Emniyet polisi görevlilerinin yaptığı araştırma sonrası kavga konusunun sokağa çıkma yasağı veya ekmek alma ile ilgili olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Olayın bir araç ile motosiklet arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından kaynaklandığı belirtildi.

KAVGAYA KARIŞANLARA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olaya karışan ve kimlikleri tespit edilen şahıslara 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari işlem ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kavgasına karışanlara adli işlem başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA