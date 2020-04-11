Trafik kavgasına karışanlara adli işlem başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından yaşandığı söylenen Bayrampaşa'daki kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin ihbar üzerine kavganın yaşandığı olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren fırın önünde kavga eden şahısların bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi eköek yüzünden değil yaşanan bir trafik kazası sebebiyle birbirlerine girdikleri kaydedildi.



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TRAFİK KAZANSINDAN SONRA KAVGA ÇIKTI



Olay yerine giden İlçe Emniyet polisi görevlilerinin yaptığı araştırma sonrası kavga konusunun sokağa çıkma yasağı veya ekmek alma ile ilgili olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Olayın bir araç ile motosiklet arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasından kaynaklandığı belirtildi.

KAVGAYA KARIŞANLARA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI



Olaya karışan ve kimlikleri tespit edilen şahıslara 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari işlem ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.



