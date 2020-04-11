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Turuncu listedeki terörist yakalandı

Terör örgütü ’nın sözde eyalet sorumlusu terörist, Varto’daki yol kontrolünde fark edildi. Çıkan çatışmada, 1 milyon lira ödülle aranan kod adlı terörist sağ olarak yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 ABONE OL
Turuncu listedeki terörist yakalandı
Muş'un Varto İlçesi ile Bingöl'ün Karlıova İlçesi arasındaki Jandarma timlerinin yol kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçtakilerin jandarmaya ateş açmasıyla çıkan çatışmada, biri yaralı 3 kişi yakalandı.

1 MİLYONLUK TURUNCU LİSTEDE
Jandarma tarafından yapılan incelemede, yaralı olarak yakalanan şüphelinin alınan parmak izi ve yüz tarama sisteminden Hayri Mawa kod adlı Mahmut Okay olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 1 milyonluk turuncu renkli kategorisinde arandığı ortaya çıktı.

KANDİL'DEN GÖNDERİLMİŞ
Terörist Okay'ın Bingöl ve Muş çevresinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu deşifre edilmişti. Kuzey Irak'tan bir süre önce bölgeye geldiği tespit edilen terörist Mahmut Okay, terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu olduğu öğrenildi. Teröristin aynı zamanda terör örgütünün şehir merkezlerindeki bombalı saldırılarını organize eden YPS adlı yapılanmasında olduğu öğrenildi.
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Turuncu listedeki terörist yakalandı
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