Yakında hesap vereceksin

Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 117 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Saud Al Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri'nin de yer aldığı 20 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede cinayetin nasıl işlendiği, talimatın kimler tarafından verildiğine yer verilirken, şüphelilerin tek tek tüm özellikleri ayrıntılı olarak ele alındı.Özellikle talimatın kimden geldiği yönündeki tüm oklar ise Prens Bin Selman'a çıkıyor. İddianameye göre, infaz talimatı Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın en yakınındaki 2 isim olan, danışmanı Saud Al Kahtani ve Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Asiri tarafından verildi. Kahtani'nin Kaşıkçı'yı sürekli tehdit ettiği vurgulanırken, infaz ekibi ise Asiri'nin talimatı üzerine kuruldu. Kahtani'nin sosyal medyadan bile Kaşıkçı'ya "Köpek gibi oturacaksın, bu gazetede yazmayacaksın", "Bunun hesabını yakında vereceksin" şeklinde tehdit ve hakaret içeren sözler söyleği vurgulandı. İddianameye göre cinayet şu şekilde gerçekleşti. Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de geleceği Suudi Arabistan Krallığı yetkililerine iletildi. Bunun üzerine şüpheliler arasında yer alan Veliaht Prens Selman'a yakınlığıyla bilinen Asiri ve Kahtani, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a getirilmesi için düğmeye bastı. Kabul etmemesi ve getirilememesi halinde ise öldürülmesi yönünde şüphelilerden Abu Hussain'e talimat verip görevlendirme yaptı.Hussain, talimat üzerine 15 kişilik bir ekip oluşturdu. Müzakere grubunun başına şüpheli Özel Müdahale Uzmanı Tuğgeneral Maher Abdulaziz M. Mutreb getirildi. Kaşıkçı konsolosluğa girdikten sonra ikinci kattaki VIP odasına davet edildi. Kaşıkçı'ya ilk olarak Suudi Arabistan'a dönüp dönmeyeceği soruldu, hakkında Interpol'den emir olduğu söylendi. Kaşıkçı, böyle bir şey olmadığını aktardı. Kaşıkçı'nın oğluna mesaj yazması istendi. Kaşıkçı'nın bunu kabul etmemesi üzerine ve binadan ayrılmasına izin verilmeyip ağzı kapatıldı. Karşı koymaya çalışan ancak başaramayan Kaşıkçı, boğularak öldürüldü. Kaşıkçı'nın cesedi parçalanarak başkonsolosluk binasından çıkarıldı.