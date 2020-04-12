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Coronavirüs tedavisi gören tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Geçtiğimiz günlerde corona virüs teşhisi konulan, ve yüksek ateş, öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.4.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 15:46 ABONE OL
Coronavirüs tedavisi gören Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktığı bildirilmişti.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI!

Ateş ve öksürük" belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.

TABURCU EDİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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Coronavirüs tedavisi gören Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
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