Diğer şehirler de yasağa uydu

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Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesi diğer kentlerde de etkili oldu. Birçok ilde vatandaşlar evde kaldı, sokağa çıkmadı.Edirne'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlar çoğunlukla "evde kal" çağrılarına uydu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'nde ise Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler giriş çıkışta kontrol yaptı.Nevşehir'de bazı caddeler araç trafiğine kapatıldı. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların yasaklara uyduğu gözlendi. Vatandaşın yüzde 90 oranında sokağa çıkmadığı görüldü.Yaklaşık 260 bin nüfuslu Kütahya merkezde halk sokağa çıkmadı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde hareketlilik yok denecek kadar az oldu. Vali Ömer Toraman Kütahya halkına teşekkür etti.Kırşehir'de 3 bina ve Kaman'a bağlı bir köyün karantina altına alınması sonrası şehirde sessizlik hâkim olmuştu. Vali, yasak olmamasına rağmen 48 saat Kırşehirlileri evde kalmaya davet etti.Giresun Belediyesi'nin "Lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın" çağrısına vatandaşların büyük oranda uydu.SABAH