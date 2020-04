Döndü nine maaşını bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehmet (65) ve eşi Sultan Tekerek (66) Vefa Destek Grubu'nda görevli jandarma personeli tarafından evlerinde teslim edilen yaşlılık maaşlarını, "Şimdi birlik ve destek zamanı oğlum. Bu ay yiyecek ve içeceğimiz var. Siz bunu devletime verin muhtaçlara dağıtsın" diyerek bağışladı. Mehmet Tekerek'in Andırın ilçesine bağlı Altınboğa Mahallesi'nde yaşayan ablası Döndü Gümüş de, "Ben vermezsem o vermezse kim verecek? Şimdi değilse ne zaman verecek. Maaşımın geri kalanıyla bu ayki geçimimizi sağlarız. Devletimize, milletimize feda olsun" diyerek emekli maaşının bin lirasını bağışladı.Cumayeri ilçesinde 2 yıl önce felç geçiren eşi Erman Bıçak ve 6 yaşındaki down sendromlu oğlu Eymen ile birlikte Merve Bıçak, oğlu için aldığı engelli bakım aylığını bağışladı. Bir yandan eşi ve çocuğuna bakan, bir yandan da evinde kurduğu atölyede keçeden yaptığı oyuncak ve süs eşyasını sosyal medya üzerinden satarak aile bütçesine katkı sağlan Merve Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca çok duygulandım. Bize bu güne kadar yeten devlete biz de bir şey yapmalıyız diye düşündüm. Benim çocuğum oyuncakları olmadan yaşar ama vatansız yaşayamaz. Zor, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bizde 'zırnık yok' diyemezdik. Devletin bize verdiği bu yardımın bir aylığını göndererek destek olmak istedik. Biraz çorbada tuzumuz olsun. Eymen, Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyor. Televizyonda her gördüğünde, dışarıya her çıktığımızda Türk bayrağı gördüğünde selam veriyor. Cumhurbaşkanımızı televizyonda gördüğünde dili döndüğünde 'dede' diyor" dedi.İncirliova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Rahime Kaymak (70), vefat eden eşinden kalan 500 lira emekli maaşını bağışladı. Kaymak, "Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya başlattığı için çok memnun oldum. Çok güzel şeyler oldu. Kampanyaya, karınca kararınca desteğimiz olsun istedik. Allah'ım inşallah daha kötüsünü göstermez" dedi.Göllüce mahallesinde yaşan ve babası beton fabrikasında şoförlük yapan 9. sınıf öğrencisi Hasret Solmaz, 155'i arayıp kumbarasındaki parasını bağışladı. Hasret, Biz sıkıntı çekmiyorsak zor durumda olanlar var. Haberlerde sokağa çıkma yasağı olacağını duyunca paraya ihtiyacı olan biri çıkar diye düşünüp bağışladım" dedi.yaşayan Hacılar Saffet Arslan İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Yasin Nalbant, kumbarasında biriktirdiği 100 lira ile dedesi Şakir Okçu'nun verdiği 100 lira bahşişi bağışladı.Çayeli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Berat Karal, 6 yıldır kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı. Paralarını jandarma ekibine teslim eden Berat, vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Fatmanur Kaya, ailesiyle umreye gitmek için 6 aydır biriktirdiği 165 lirayı, bağışladı. Üzerinde "Umre kumbarası" yazan kumbarasını, ailesinin de onayıyla Vefa Sosyal Destek Grubundaki polislere teslim etti.7 yaşındaki Mehmet Fatih Erkin 445 lira bağışladı.10 bin kişiye yardım kolisiBüyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında berberler ve otobüs muavinlerinin de arasında olduğu toplam 10 bin kişi için kuru gıda kolisi dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Cumhurbaşkanımızın 'kimse aç ve açıkta kalmayacak' talimatıyla 7/24 gayret içindeyiz. Devletimizin tek isteği vatandaşlarımızın evde kalmasıdır" dedi./ SABAH

