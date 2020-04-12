En mutlu anı penguen dansıyla paylaştılar

Malatya'da 5 Nisan'da bir grup sağlıkçının koronavirüs hastalarını iyileştirmenin mutluluğunu penguen dansıyla yaşamaları sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bu kez Kırklareli Lüleburgaz'da 6 Nisan'da tedavi altına alınan 37 yaşındaki koronavirüs hastası M.Y'nin taburcu olurkenki penguen danslı sevinç görüntüleri Türkiye'yi duygulandırdı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ünlü ve ekibi tarafından tedavi altına alınan hastanın 5 gün sonra yapılan test sonuçlarının negatif olduğu belirlendi.M.Y, sağlık ekibi ve Dr. Ünlü ile sırtında çantasıyla penguen dansı yaptı.: Koronavirüs teşhisi konulan 84 yaşındaki Musa Güzel, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek evine gönderildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu olan Musa Güzel, ambulansa bindirilerek evine gönderildi.: 85 yaşındaki Cemil Doğan Gencer, 19 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Komşuları tarafından alkışlarla karşılanan Cemil amca " Hayatımda ilk kez hastanede yattım" dedi.SİVAS'TA koronavirüs tespit edilen Naciye Tüylü (81), 7 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşerek Sivas'taki evine döndü. 29 Mart'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) tedavi altına alınan Tüylü "Hastanede bana çok iyi baktılar, iyileşerek evime döndüm. Bana bakan doktorlardan, hemşirelerden ve sağlıkçılardan Allah razı olsun, onların hakkını hiçbir şekilde ödeyemem." dedi. Evinde 14 gün karantina kalacak olan Tüylü, "Doktorum ne derse ona göre hareket edeceğim" diye konuştu.İTALYA'DAN getirildikten sonra Samsun'da yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya'da ölüm korkusu yaşadık. Kendi hastalarına bile yetişemiyorlardı. Ülkemizde daha iyi bakılacağımızı biliyorduk. Kendimizi evimizde gibi hissedince rahatladık. İhtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılıyorlardı. Çok ilgilendiler. Her şey güzeldi" dedi.

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