Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. Edinilen son dakika habere göre; 30 büyükşehir ve Zonguldakta geçtiğimiz cuma günü gece saat 00.00 'da başlayan ve 48 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlandığı belirtildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağı kapsamında 18 bin 770 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı belirtildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması | Video

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA;

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.