Kadın askerler hamur yoğurup ekmek pişirdi

VAN NAMAZ VAKİTLERİ

VAN'DA kadın jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'nde yardım götürdükleri 70 yaşındaki Keve Kuşman için hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi. Kuşman, "Askerlerimiz bize yardım etti. İkisi de kızım gibi benimle ekmek pişirdi. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi.