PKK'ya coronavirüs darbesi! PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu coronavirüse yakalandı!

Muş'un Varto ilçesinde yaralı yakalanan, PKK terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu Mahmut Okay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

1 MİLYONLUK TURUNCU LİSTEDE

Jandarma tarafından yapılan incelemede, yaralı olarak yakalanan şüphelinin alınan parmak izi ve yüz tarama sisteminden Hayri Mawa kod adlı Mahmut Okay olduğu belirlendi. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 1 milyonluk turuncu renkli kategorisinde arandığı ortaya çıktı.



KANDİL'DEN GÖNDERİLMİŞ

Terörist Okay'ın Bingöl ve Muş çevresinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu deşifre edilmişti. Kuzey Irak'tan bir süre önce bölgeye geldiği tespit edilen terörist Mahmut Okay, terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu olduğu öğrenildi. Teröristin aynı zamanda terör örgütünün şehir merkezlerindeki bombalı saldırılarını organize eden YPS adlı yapılanmasında olduğu öğrenildi.