İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Esenyurt, Fatih, Ataşehir ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı esnasında halkın ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Kimi polisler, iki yaşındaki emzik isteğini yerine getirdi kimi polisler ise solunum cihazını evden alıp hastaneye götürdü. Bazı polisler, öğretmenin isteğini kırmadı, otizmli çocuğun doğum günün kutladı. Bazı polisler ise solunum cihazını evden alıp hastaneye götürdü bazıları ise bir babanın oğlunun yanında kalma talebini kırmadı. İşte detaylar…

ESENYURT: Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi'nde bir aile iki yaşındaki kızlarının emziklerini ev içinde bulamadı. Aile, kızlarının sürekli ağlaması ve mevcut sokağa çıkma yasağı nedeniyle 155 Polis İhbar Hattı'nı arayıp yardım istedi. Esenyurt İlçe Emniyeti ekipleri, nöbetçi eczaneden emziği temin ederek babaya teslim etti. Görevli polislerin emziği getirdiğini gören baba, polislere teşekkür etti.

Sokağa çıkmayan vatandaşlardan emniyete gelen en ilginç talepler | Video

FATİH: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı kapsamında oğlunun ikamet ettiği yere gitmek isteyen bir babanın isteğini yerine getirdi.

ATAŞEHİR: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan bir vatandaş evde kalan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları tarafından ulaştırılamayan solunum cihazını Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden istedi. Polisler, vatandaşın Üsküdar İlçesi'ndeki ikametinden solunum cihazı alınarak hastanedeki refakatçisine teslim edildi.

GÜNGÖREN: Ergenekon İlköğretim Okulu'nda görevli bir öğretmen otizmli olan bir öğrencisinin bugün doğum günü kutlamak istedi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran öğretmen, otizmli öğrencinin doğum gününü kutlama konusunda yardım talep etti. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, doğum günü pastası alıp otizmli öğrencinin Güngören İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki ikametine sürpriz bir ziyaret yaptı. Ailesi ile birlikte doğum günü kutladı.