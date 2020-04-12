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SON DAKİKA! corona virüsü vaka ve ölüm sayısını açıkladı! 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Tüm dünyada etkili olan corona virüs pandemisine ilişkin ülkemizde de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. tarafından günlük olarak güncellerek kamuoyuna duyurular yapılmaya devam ederken, , sosyal medya hesabı üzerinden bugünün verilerini açıkladı. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? sorusu da bu açıklamayla yanıt bulmuş oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 20:21 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 20:20 ABONE OL
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka ve ölüm sayısını açıkladı! 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Çin'de ortaya çıkması sonrasında tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren corona virüsü enfeksiyonuna ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugünün "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu paylaşımla birlikte vatandaşlarımızın merak ettiği 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? sorusu da cevap buldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

12 NİSAN TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2020 Pazar günü Türkiye Günlük Koronavirüs tablosundaki veriler şu şekilde;

12 NİSAN 2020 PAZAR:

  • Bugünkü Test Sayısı: 35 bin 720
  • Bugünkü Vaka Sayısı: 4 bin 789
  • Bugünkü Vefat Sayısı: 97
  • Bugünkü İyileşen Sayısı: 481

TOPLAM SAYILAR

  • Toplam Test Sayısı: 376 bin 100
  • Toplam Vaka Sayısı: 56 bin 956
  • Toplam Vefat Sayısı: 1.198
  • Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 1.665
  • Toplam Entübe Hasta Sayısı: 978
  • Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 3 bin 446

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