SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka ve ölüm sayısını açıkladı! 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Çin'de ortaya çıkması sonrasında tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren corona virüsü enfeksiyonuna ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugünün "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu paylaşımla birlikte vatandaşlarımızın merak ettiği 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? sorusu da cevap buldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2020 Pazar günü Türkiye Günlük Koronavirüs tablosundaki veriler şu şekilde;
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI:
Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ndEo8NAufH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2020