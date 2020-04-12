SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü vaka ve ölüm sayısını açıkladı! 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Çin'de ortaya çıkması sonrasında tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren corona virüsü enfeksiyonuna ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugünün "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu paylaşımla birlikte vatandaşlarımızın merak ettiği 12 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? sorusu da cevap buldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

12 NİSAN TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2020 Pazar günü Türkiye Günlük Koronavirüs tablosundaki veriler şu şekilde;

12 NİSAN 2020 PAZAR:

Bugünkü Test Sayısı: 35 bin 720

Bugünkü Vaka Sayısı: 4 bin 789

Bugünkü Vefat Sayısı: 97

Bugünkü İyileşen Sayısı: 481

TOPLAM SAYILAR

Toplam Test Sayısı: 376 bin 100

Toplam Vaka Sayısı: 56 bin 956

Toplam Vefat Sayısı: 1.198

Toplam Yoğun Bakım Hasta Sayısı: 1.665

Toplam Entübe Hasta Sayısı: 978

Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 3 bin 446

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI: