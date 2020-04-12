Test sayısı 33 bini geçti, can kaybı 95

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak bin 101'e yükselirken iyileşen hasta sayısı 2 bin 965 oldu. Dünkü test sayısı 33 bin 170 ile rekor kırdı, toplam vaka sayısı ise 52 bin 167'ye çıktı. Bakan Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısını bin 626, entübe hasta sayısını da bin 021 olarak açıkladı. Koca, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte. Mücadelede ödün vermemekte kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA