Yasak nedeniyle evlat nöbetini otelde sürdürdüler

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 222. günde, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kaldıkları otelde devam ettiler. Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katılan anne Kamile Küçükdağ, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, senin kokuna ve sesine hasretim. Gel devletimize ve askerlerimize teslim ol" dedi. Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç ise "222 gündür eylem yapıyoruz. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.