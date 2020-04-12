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Yasak nedeniyle evlat nöbetini otelde sürdürdüler

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
Yasak nedeniyle evlat nöbetini otelde sürdürdüler
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 222. günde, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kaldıkları otelde devam ettiler. Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katılan anne Kamile Küçükdağ, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, senin kokuna ve sesine hasretim. Gel devletimize ve askerlerimize teslim ol" dedi. Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç ise "222 gündür eylem yapıyoruz. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
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Yasak nedeniyle evlat nöbetini otelde sürdürdüler
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