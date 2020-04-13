7 yaşındaki Betül 523 lirasını bağışladı

Küçük Betül Eyüpsultan Kaymakamlığı "Vefa Destek Hattını" nı arayarak kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Kampanyasına bağışlayarak ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak isteğini bildirdi.

Bu anlamlı talep üzerine Vefa Destek görevi yürüten Jandarma personeli Mahalle Muhtarı Ali Yazıcı ile birlikte Betül Nur Çelik'in Pirinççi Mahallesindeki evine gitti. Küçük kızımızın kumbarasını ile birlikte yazdığı mektubu teslim aldı.

İstanbul'da 7 yaşındaki kız kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı | Video

Jandarma personeli ve mahalle muhtarı birlikte teslim alınan kumbara ve mektubu açtı. Kızımız mektubunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Hitaben "Allah Size Uzun Ömürler Versin", "Söz Konusu Vatansa Geresi Teferruattır", "Biz Bize Yeteriz" mesajını verdiği, ayrıca kumbarasında 523,50 TL. biriktirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan 523,50 TL. para Betül Nur adına Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırıldı.