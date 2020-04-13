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Adalet Bakanı Gül'den son dakika coronavirüs açıklaması! Cezaevlerindeki Covid-19 vaka sayısını duyurdu!

Son dakika... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül canlı yayında coronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamada, cezaevlerinde her tülü tedbirin alındığını ifade etti. Gül, açık cezaevlerinde 17 kişinin Covid-19 teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını ifade etti. 1 kronik hastanın yoğun bakımda olduğunu söyledi. Gül, cezaevlerinde önlenemez bir vaka durumu olmadığını belirterek, her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 13:21 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül'den son dakika coronavirüs açıklaması! Cezaevlerindeki Covid-19 vaka sayısını duyurdu!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet hizmetlerinde alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Gül yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki vaka sayıları ve önlemleri tek tek açıkladı. Gül, 17 mahkumun coronavirüse yakalandığını ve hemen önlemin alındığını söyledi. Gül, 1 vakanın kronik hasta olduğu ve yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

İşte Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar...

Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami uyduğunu memnuniyetle ilan edebiliriz. Vatandaşımızın rutin işler için adliyelere gitme işlemlerini ortadan kaldırmış olduk. Hayat normale döndüğünde işlemler devam edecek.

Adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95, noterliklerde yüzde 80 azalmıştır.

Bilim Kurulu'nun önerileri ile vardiya sonrası personelimiz izole ediliyor. Riskin tamamen ortadan kaldırılması için önemlidir.

İzin ve görüş haklarını kullanamayanlara tedbirler kalktığında ek haklar verilecektir.

İş yurtlarımızda 1 ayda 2 milyon 200 bin maske üretildi. Sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Dezenfektan ve kolonya da üretiyoruz.

5 açık cezaevinde 17 hükümlüye Covid-19 teşhisi konuldu. Cezaevlerindeki vakalar kontrol edilebilir seviyede. Bir kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Adli teşkilatlarımızda da pozitif vakalar var.

Sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarla ilgili işlemler başlatıldı. Stokçuluk gibi suçlardan 145 kişiye soruşturma açıldı.

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Adalet Bakanı Gül'den son dakika coronavirüs açıklaması! Cezaevlerindeki Covid-19 vaka sayısını duyurdu!
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