Alzheimer hastası Yusuf amcanın koronavirüs zaferi

İstanbul'da 24 Mart'ta koronavirüs tedavisi için yatırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 15 gün sonra taburcu olan 90 yaşındaki Yusuf Yılmaz kendisiyle bu süreçte ilgilenen gelini Türkan Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Alzheimer hastası olan, aynı zamanda şeker hastalığı da bulunan daha önce kalp ameliyatı da geçiren Yusuf amcanın virüsü yenmesi hastalıkla mücadelede bir umut olarak değerlendirildi. Gelin Türkan Yılmaz "Allah'a hamdolsun. Allah bütün hastalara şifa versin. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakan'ına, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Yusuf babayı artık çocuk gibi besleyeceğiz. İlaçlarını vereceğiz" diye konuştu.