Bakan Koca’dan önemli açıklama: Yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıya İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimleri katıldı.Koronavirüs taramalarının artışıyla vaka sayısının arttığını ancak artışın ciddi bir oranda olmadığını kaydeden Koca, "Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün (dün) ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3.5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli" dedi.Hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde Hidroksiklorokin'in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söyleyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devamında özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas bizim personelimizin yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz."Görüşmede, üniversite hastanelerinin pandemi ile mücadeledeki katkısı, malzeme stokları ve ihtiyaçları da ele alındı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır" açıklamasını yaptı.Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu bildirdi. Dün 35 bin 720 test yapılırken, 4 bin 789 yeni vaka tanısı konuldu. 481 kişi ise iyileşti. Toplam vaka sayısı da 56 bin 956 olarak kaydedildi. Öte yandan Türkiye genelinde Kovid- 19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ile entübe hasta sayısı, tedbirler ve tedavi protokolü sayesinde ilk kez azalış gösterdi. Düzenli olarak artan yoğun bakım hasta sayısı, 10 Nisan'da 1667 iken dün itibarıyla 1626'ya geriledi. Entübe hasta sayısı ise 10 Nisan'da 1062 iken dün 1021 olarak kayıtlara geçti. ANKARA