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Başkan Erdoğan sosyal medyada paylaştı! 'Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız'

Başkan Erdoğan sosyal medyadan corona virüste alınan tedbirlere vurgu yaptı. Şartlar her ne olursa olsun Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek gücünün olduğunu hatırlatan Erdoğan: 'İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 21:57 ABONE OL
Başkan Erdoğan sosyal medyada paylaştı! 'Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde atılan ve atılacak adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bilgisini verdiği desteklerin yer aldığı bir görsel de paylaştı.

İşte o destekler:

Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı bu hafta da devam edecek

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Başkan Erdoğan sosyal medyada paylaştı! 'Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız'
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