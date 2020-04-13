CHP’li Başkan’ın hakaret ettiği muhtara vali sahip çıktı

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer canlı yayın yaparken Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e hitaben "Burada canlı yayın yapıyorum, kayıtlara girsin. Ona bundan sonra zırnık yok. Sahtekâr adamları sevmem. Adam olacak!" demişti. Ardahan'ın CHP'li Belediye Başkanı bazı muhtarların sorunlarını çözmek yerine muhtara hakaret etmeyi tercih etmişti.

CHP'Lİ BELEDİYE MAKAMINI KULLANDI

Hatta CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, 'Belediye Makamını' kullanarak bazı muhtarların isteklerine cevap vermediği öğrenildi. Muhtar Özer, altı-yedi muhtarın da belediyeye istekleri için gitmek zorunda kaldığını ama o kapıların üzerlerine kapandığını anlattı. Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in altı-yedi muhtara da belediye kapılarını kapattığını açıkladı. Özer, "Bizim mahallede isteklerimizle ilgili o belediyeye gitmek zorundayız. O belediye bizim yerimizdir, onun makamı değildir" diye konuştu.

BELEDİYE BİZİM YERİMİZDİR, O MAKAM ONUN DEĞİL

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'in yardım taleplerini ise Ardahan Valiliği ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan AFAD ekipleri eksiksiz karşıladı. Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'ya da teşekkür etti.

Mahalleye gelen yardımları gören mahalleli ise çok sevindi. Yardım için bir mahallenin kapısına yardım paketini bırakan bir AFAD yetkilisi "Teyzecim bunlar Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan geldi" diye konuştu. Muhtar Özer ise mahallede yaşayan bir Ardahanlıya "Bundan sonra Sayın Ardahan Valimiz Mustafa Masatlı yanımızdadır. Merak etmeyiniz" diyerek mahalleliyi sevindirdi.

Ardahan'da CHP'li Başkan'ın "Size zırnık yok" dediği vatandaşlara AFAD'dan yardım | Video

ARDAHAN VALİSİ MAHALLEMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMADI

Ardahan Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu, AFAD'ın mahalleye sahip çıkması sonrası muhtar şunları söyledi: "Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti. CHP'li Belediye Başkanı'nın tutumunu eleştiren muhtar, sadece bana değil, altı-yedi muhtarada aynı tutumu sergilediğinden dem vurdu. Mahalle Muhtarı şöyle konuştu: "Sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizi sahipsiz bırakmadı, bize sahip çıktı. Bir yıldır böyle mağduruz. Her konuda kapılar üstümüze kapandı. Bu şahsıma değil, mahalle muhtarıma bu olay yapılıyor. Altı yedi mahalle muhtarımız o kapıya gidemiyorlar, mağdurdur. Ardahanlı biliyor, kamuoyu biliyor. Medya önünde hakarette bulunmuştur. İyi ki devletimiz yanımızdadır. Yoksa bu milleti batırırlar. Yazık bu insanlara, buranın bekçisiyiz ama bunu hak etmiyoruz."