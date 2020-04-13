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’e Dağı sorusu

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
Çin’e Ağrı Dağı sorusu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine önceki gün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Büyükelçi Deng, yardımların, bir yerel yönetim tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."
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Çin’e Ağrı Dağı sorusu
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