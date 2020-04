Corona virüsü canlı takip sitesi: 13 Nisan Türkiye Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosu ve sitesi ile koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrasında hizmete başlayan Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü tablosu her gün güncel vaka, ölü, iyileşen hasta, entübe sayısı gibi verileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Akşam saatlerine doğru günlük verilerin paylaşıldığı bu tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar paylaşılıyor. Son olarak gelen bilgiye göre geçtiğimiz gün Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 56 bin 956 olurken 214 vatandaşımız Covid-19 nedeniye hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 356 olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar her an güncel tabloyu öğrenmek istiyor. Peki, 13 Nisan Türkiye coronavirüsü güncel tablo açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Türkiye koronavirüs haritası ile Sağlık Bakanlığı tablosuna göre coronavirüste son durum…

13 NİSAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Henüz bugüne ait corona virüsü verileri paylaşılmadı ancak açıklandığında haberimizde olacaktır.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre dün yapılan 35 bin 720 testten 4 bin 789"u pozitif çıktı, 97 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1198'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre dün yapılan 35 bin 720 testten koronavirüs testinden 4 bin 789'u pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 446 olarak yer aldı.

'TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" mesajını paylaştı.

