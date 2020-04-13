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En güzel dayanışma

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayanların yardımına Vefa Sosyal Destek Grupları koşuyor. Yeri geliyor kendilerine aldığı ekmeği bir başkasına veriyorlar, yeri geliyor inekler için ot topluyorlar

Giriş Tarihi: 13.4.2020 ABONE OL
En güzel dayanışma
Türkiye Kovid-19 ile mücadele ederken insanlar arasındaki dayanışma ile de dünyaya örnek oluyor.
* Manisa'nın Soma ilçesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, Kızılay, polis, asker ve zabıta ekipleriyle kırsal mahalleler de dahil Soma'nın en ücra köşelerine kadar sahiplerine ulaştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında bir vatandaşın 112'yi arayarak bebek bezi talebini alan ekipler anında koordineli bir şekilde nöbetçi eczaneden temin ederek Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Kızılay ekiplerince vatandaşa teslim edildi. Öte yandan Vefa Sosyal Destek ekibinde yer alan Kızılay gönüllüsü Resul Özer, sabah evine götürmek için aldığı ekmeği ilçeye bağlı Yağcıllı Mahallesi'nde ihtiyacı olan vatandaşa teslim ederek gönülleri fethetti.
* Bursa'da rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuğunu Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren Somalili anne ve kızı yolda kalınca, imdadına polis ekipleri yetişti. Sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşım araçları iptal olunca, polis ekipleri anne kızı evine kadar bıraktı.

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En güzel dayanışma
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