Gözler doldu yürekler coştu: Türkiye milli dayanışma kampanyası için tek yürek

K. Maraş'tainşaat işçisi 3 çocuk babası İsa Karabacak (42), eşi Gülsüm Karabacak'ın hesabına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan bin liralık sosyal yardım ödemesini "Daha çok ihtiyacı olanlar kullansın" diyerek kampanyaya aktardı.* Van Çaldıran'da kendisi gibi engelli eşiyle yaşayan Şevket Ülgen (65), "Devletimiz bize sürekli yardım ediyor. Bu sefer biz yardım edelim" diyerek emekli maaşının 500 lirasını bağışladı.* Manisa Kırkağaç'ta oğlu Bayram Ay'ı 1996'da Hakkari'de şehit veren Ali Ay (79), "Türkiye'miz kimseye muhtaç olmasın, güçlü olsun" diyerek diye oğlumun 3 şehit aylığını kampanyaya bağışladı.* İzmir'de bedensel engelli Efkan Çınar ve görme engelli eşi Cezminur Çınar, biriktirdikleri 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına basılan 300 adet madeni 1 lirayı "Hiçbir virüs devletimizden büyük değildir" diyerek kampanyaya bağışladı.* Kırıkkale'de yaşayan Asya Şimşek (5) "Cumhurbaşkanım sen kampanyaya maaşını bağışladın, ben de kumbaramı bağışlıyorum" diyerek kumbarasında biriktirdiği 52 lirayı bağışladı.* Afyonkarahisarlı Mehmet Şanlı büyükbaş hayvanı Moçar'ı "Devletimize devlet vermek istedim" diyerek kampanyaya bağışladı.* Ankara'da 83 yaşındaki emekli işçi İsmail Düzgün bayram ikramiyesini "Allah bu hastalığı tez zamanda başımızdan defetsin" diyerek kampanyaya aktardı.

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ