Hasta servisi dezenfektasyon ve araştırma yapan robotlar tasarlandı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Kovid-19 araştırmalarına özel, yapay zeka tabanlı arama motoru ve insan gücüne gereksinim duyulmadan dezenfeksiyon sağlayan robot geliştirdiklerini bildirdi. ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı uzmanlarınca "Funktor" adlı girişim tarafından Kovid-19 araştırmalarına özel, yapay zeka tabanlı "CARNAP" isimli arama motoru geliştirildiğini bildiren Kök, "Arama motoru, binlerce makale ve veri arasında doğru kaynaklara zamanında ulaşabilmeyi sağlıyor" dedi. Kapalı alanlarda dezenfektasyon yapan robot de geliştirdiklerini söyleyen Kök, Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVME-R) ve savunma sanayisi firmalarından Elektroland'la iş birliğiyle yapılan robotla ilgili "Merdiven çıkabilme becerisine sahip robot 5 litrelik dezenfektan tankı ve 180 derece dönebilen püskürtme cihazına sahip. Uzaktan kumandayla kullanılabiliyor" bilgisini paylaştı. Rektör Kök, ODTÜ Tasarım Fabrikası'nda geliştirilen ve kapı kollarının el değmeden açılmasına olanak sağlayan aparatın oldukça ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.İstanbul Üniversitesi (İÜ) 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iş birliğiyle üç günde geliştirilen "Tetrobo" isimli robot, İstanbul Tıp Fakültesi Pandemi Servisi'ndeki hastalara yemek, ilaç, su gibi malzemelerin ulaştırılmasında kullanılacak. Robot hastalarla temasın sıfıra indirilmesine büyük katkı sağlıyor.