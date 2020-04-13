İstanbul’un iki ayrı yakasından Emniyet’ten iki iyi hareket

155 Polis İhbar Hattını arayan 10 yaşındaki Buse, evdeki bütün kitapları okuduğunu, üç kardeşi ile birlikte çok sıkıldığını ve evdeki bütün kitapları okuduğunu, üç kardeşi ile birlikte canlarının çok sıkıldığını kitap, zekâ oyunu ve aburcubur istediğini söyledi. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine harekete geçti. Polisler, Buse'nin evine kek, bisküvi ve çikolatalar alarak götürdü. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri bugün Buse'ye kitap götürecek.

ESENLER: DOĞUM YAPAN ANNENİN YARDIMINA KOŞTU

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, ilçedeki bir hastanede doğum yapan ve taburcu olan bir vatandaşın eşinin, ailesi ile birlikte evlerine gitmek için yardım istemesi sonrası yardımlarına koştu. Suriyeli anne, baba ve bebeklerinin, Esenler İlçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan İkametlerine gitmeleri sağlandı.