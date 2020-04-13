Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’un iki ayrı yakasından Emniyet’ten iki iyi hareket

’un iki ayrı yakasından Emniyet’ten iki iyi hareket

sokağa çıkma yasağıyla bağlantılı olarak gelen talepleri karşılıksız bırakmadı. İstanbul’un iki ayrı yakasında İstanbul Emniyeti’nden iki iyi hareket yaşandı. 155 Polis İhbar Hattı’nı arayan Buse’nin isteklerini Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri karşıladı. Bugün polisler Buse’ye kitap alıp götürecek. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ise bir Suriyeli ailenin isteğini yerine getirdi. Doğum yapan anneyi evine kadar bıraktı. İşte iki iyi hareket iki video:

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 15:47 ABONE OL
İstanbul’un iki ayrı yakasından Emniyet’ten iki iyi hareket

155 Polis İhbar Hattını arayan 10 yaşındaki Buse, evdeki bütün kitapları okuduğunu, üç kardeşi ile birlikte çok sıkıldığını ve evdeki bütün kitapları okuduğunu, üç kardeşi ile birlikte canlarının çok sıkıldığını kitap, zekâ oyunu ve aburcubur istediğini söyledi. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine harekete geçti. Polisler, Buse'nin evine kek, bisküvi ve çikolatalar alarak götürdü. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri bugün Buse'ye kitap götürecek.

ESENLER: DOĞUM YAPAN ANNENİN YARDIMINA KOŞTU

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, ilçedeki bir hastanede doğum yapan ve taburcu olan bir vatandaşın eşinin, ailesi ile birlikte evlerine gitmek için yardım istemesi sonrası yardımlarına koştu. Suriyeli anne, baba ve bebeklerinin, Esenler İlçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan İkametlerine gitmeleri sağlandı.

Son dakika: 1 milyon TL ödülle aranan terörist hastaneye kaldırıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un iki ayrı yakasından Emniyet’ten iki iyi hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA