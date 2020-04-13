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İsveç'e kaçtı koronadan öldü

Son dakika gelen bilgilere göre 'nün () İsveç'te yaşayan firari mahrem sorumlularından , korona virüsünden öldü.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:47 ABONE OL
İsveç'e kaçtı koronadan öldü

İsveç'e kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari mahrem sorumlularından Bahattin Bican korona virüsünden öldü. İsveç'te sığınmacı kampında korona virüs kapan 63 yaşındaki Bican'ın 2 haftalık yoğun tedavi süreci sonucu öldüğü duyuruldu.

İSVEÇ'E KAÇMIŞTI

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Gölcük Donanma Komutanlığında FETÖ'nün sözde imamı olarak görev yapan emekli asker Bahattin Bican, İsveç'e kaçmıştı. İsveç'ten Almanya'ya geçiş yapmak isteyen Bican, "cemaat üyesi" olduğunu belirterek Almanya'ya iltica etti. Almanya, Dublin Anlaşması gereği Bican'ı 3 Mart'ta İsveç'e iade etti. İsveç'e dönen Bican, mülteci kampına gönderildi. Kaldığı kampta korona virüsü semptomları göstermeye başlayan Bahattin Bican'ın yüksek ateş, terleme ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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İsveç'e kaçtı koronadan öldü
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