İzolasyon bitti kızlarına kavuştu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Antalya'da Kovid-19 virüsünü yendikten sonra yoğun bakımdaki hasta için plazma bağışında bulunan Çağlar Çolak (27), izolasyon sürecinde aynı evde telefonla görüntülü konuştuğu kızları 5 yaşındaki Simal ve 40 günlük bebeği Ela'yla 3 hafta sonra hasret giderdi. Eşi Berna Çolak "Kızım babasına çok düşkün, sürekli kapısına gidip açması için vuruyordu, kapının önünde beklerdi. İnsanın yüreği parçalanıyor" dedi. Çağlar Çolak, "Bunun genci yaşlısı yok. Herkes dikkatli olsun. İmmün plazma bağışı da hayat kurtarıyor. Her hafta bağış yapmak istiyorum" diye konuştu.