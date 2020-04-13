Kabine bugün video konferansla toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.Kovid-19 tedbirleri nedeniyle daha önce video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katılacak.Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınacak. 31 büyükşehir ve Zonguldak il merkezinde uygulanan sokağa çıkma yasağının etkileri de kabine toplantısında masaya yatırılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen son durumu anlatacak. Kabinedeki tüm bakanlar, özellikle koronavirüs ile ilgili yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verecek.Ayrıca, koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak.