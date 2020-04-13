Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

'ın Selim ilçesinde Gelinalan köyü, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 19:46 ABONE OL
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Kars'ta daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Akyayla, Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirler devam ediyor.

Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyüne de giriş çıkışların durdurulmasıyla kentte karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA