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'de 8 katlı bina karantinaya alındı

'de 8 katlı apartman, binada yaşayan kadının testinin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 12:49 ABONE OL
Kayseri'de 8 katlı bina karantinaya alındı

Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde 8 katlı apartmanda yaşayan kadın, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 16 ailenin yaşadığı 8 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Apartmanın önü giriş ve çıkışları engellemek için şeritle kapatıldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Binada yaşayan kişilerin, bugün itibarıyla 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

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Kayseri'de 8 katlı bina karantinaya alındı
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