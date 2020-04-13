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'taki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

'ın ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün 'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle bir zanlı tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 21:46 ABONE OL
Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güleç Mahallesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zanlılardan biri tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kulp'taki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
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