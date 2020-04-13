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sosyal medyadan bu videoyu paylaştı: Gizli düşman Covid 19'a karşı...

, sosyal medya platformu üzerinden bir video yayınladı. Videoda, askeri nakliye uçaklarının dezenfekte edildiği anlar paylaşıldı. Videoya, "Görünmeyen düşman 'a karşı tüm tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor." notu düşüldü. Video yüzlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 17:57 ABONE OL
MSB sosyal medyadan bu videoyu paylaştı: Gizli düşman Covid 19'a karşı...

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse (Covid-19) karşı tüm tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini, göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu açıkladı. Bakanlıktan "Görünmeyen düşman #COVID19'a karşı tüm tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Nakliye uçaklarımız göreve gidiş ve dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutuluyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntülerde, nakliye uçaklarının detaylı bir şekilde özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildiği görülüyor.

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MSB sosyal medyadan bu videoyu paylaştı: Gizli düşman Covid 19'a karşı...
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