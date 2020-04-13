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devam edecek mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılım gösteren corona virüs salgınına ilişkin Türkiye’de de sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Hafta sonuna denk gelen 10 – 12 Nisan tarihleri arasında ilan edilen 30 büyükşehirde uygulanmıştı. Vatandaşlarımız bu uygulamanın dün sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağı uzayacak mı öğrenmek isteyerek, her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuyla arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.4.2020 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:14 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Tüm dünyada etkili olan corona virüs pandemisine ilişkin ülkemizde de önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu (10 – 12 Nisan) tarihleri arasında 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve ihlal edenlere cezai yaptırım uygulanmıştı. Bu uygulama sonrası vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı uzayacak mı merak ederek arama motorlarında Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. İşte tüm merak edilenlere ilişkin detaylar…

HER HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta hafta sonu 10 - 12 Nisan tarihlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanarak 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu yasağın ardından vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceğine ilişkin merak içerisindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 17 Nisan saat 24.00'ten 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edeceğini açıkladı.

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Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Her hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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